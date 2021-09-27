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أمين صندوق : مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

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أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه أمين صندوق : مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

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أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي أن السبب الرئيسي في الأزمة المالية التي يمر بها النادي هي الوضع الإداري آخر 6 سنوات.

وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك كان يعاني من عشوائية في الإدارة آخر 6 سنوات وهو السبب فيما وصل إليه النادي حاليًا».

وتابع: «الوضع المالي في النادي كارثي والمديونية على النادي تصل إلى أكثر من مليار جنيه»، مضيفًا: «العشوائية في الناحية الرياضية أو الإدارية أو المالية، يوجد ما يقرب من 2000 موظف نصفهم تم تعيينهم بين المجاملات أو وعود انتخابية خارج النادي».

المصرى اليوم

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