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المقاولون العرب يكشف موقفه من انضمام عماد النحاس لجهاز الأهلي

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المقاولون العرب يكشف موقفه من انضمام عماد النحاس لجهاز الأهلي المقاولون العرب يكشف موقفه من انضمام عماد النحاس لجهاز الأهلي

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كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موقف ناديه من انضمام عماد النحاس، المدير الفني للفريق، للجهاز الفني للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت في الأيام الماضية، على دخول عماد النحاس، ضمن المرشحين، لتولي منصب المدرب العام، في الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات تلفزيونية: «لم يحدث أي كلام من جانب النادي الأهلي، بشأن رغبته في التعاقد مع عماد النحاس، لكي يتولى منصب، المدرب العام،» مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات شخصية، من أشخاص ليس لهم علاقة بكرة القدم».

وأضاف: «إذا طلب الأهلي رسميًا انضمام عماد النحاس، للجهاز الفني، الأمر سيعود للمدير الفني وفقًا لرغبته، ونحن سنحترم قراره».

المصرى اليوم

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