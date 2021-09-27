★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، هو الذي حدد معايير اختيار لاعبي المنتخب.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية :«معايير الانضمام للممنتخب يحددها المدير الفني»، مضيفًا :«كيروش شاهد العديد من المباريات منذ قدومه، وتابع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكرين الماضين، وبنى اختياراته على ذلك».

وأضاف:«أتمنى التوفيق للاعبين الذين انضموا للمنتخب لأول مرة، ورسالتي لهم أن يبذلوا أقصى جهد، ولا يوجد أحد يضمن مكانه في المنتخب»، مشيرًا :«اللاعبون المحليون فقط سيخوضون مواجهة ليبيريا الودية، ويوم 1 أكتوبر المقبل سنعلن القائمة النهائية، وكيروش معسكراته دائما تتكون من 4 حراس و20 لاعبا.

وأشار: «المنتخب مفتوح لكل اللاعبين الذين يقدمون أداء جيداً، وأي لاعب مصري موجود في أي مكان بالعالم سنسعى لكي يتواجد معنا في الفترة المقبلة».

وأوضح :«كيروش، شاهد بعض الفيديوهات للاعب هيثم حسن، الذي يلعب في أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، وأعجب بمستواه الفني، وطلب ضمه»، مضيفًا: «اللاعب من أب مصري وأم تونسية، وتواصلت مع والده، ورده لي كان غير مشجع».

وواصل :«أعتقد أن اللاعب ينتظر فرصة الانضمام لمنتخب فرنسا، ولكن نحن فتحنا له الباب».