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وائل جمعة: هيثم حسن يرغب في الانضمام لفرنسا.. وهذه رسالتي للاعبي

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وائل جمعة: هيثم حسن يرغب في الانضمام لفرنسا.. وهذه رسالتي للاعبي المنتخب وائل جمعة: هيثم حسن يرغب في الانضمام لفرنسا.. وهذه رسالتي للاعبي

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أكد وائل جمعة، مدير الوطني، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، هو الذي حدد معايير اختيار لاعبي المنتخب.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية :«معايير الانضمام للممنتخب يحددها المدير الفني»، مضيفًا :«كيروش شاهد العديد من المباريات منذ قدومه، وتابع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكرين الماضين، وبنى اختياراته على ذلك».

وأضاف:«أتمنى التوفيق للاعبين الذين انضموا للمنتخب لأول مرة، ورسالتي لهم أن يبذلوا أقصى جهد، ولا يوجد أحد يضمن مكانه في المنتخب»، مشيرًا :«اللاعبون المحليون فقط سيخوضون مواجهة ليبيريا الودية، ويوم 1 أكتوبر المقبل سنعلن القائمة النهائية، وكيروش معسكراته دائما تتكون من 4 حراس و20 لاعبا.

وأشار: «المنتخب مفتوح لكل اللاعبين الذين يقدمون أداء جيداً، وأي لاعب مصري موجود في أي مكان بالعالم سنسعى لكي يتواجد معنا في الفترة المقبلة».

وأوضح :«كيروش، شاهد بعض الفيديوهات للاعب هيثم حسن، الذي يلعب في أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، وأعجب بمستواه الفني، وطلب ضمه»، مضيفًا: «اللاعب من أب مصري وأم تونسية، وتواصلت مع والده، ورده لي كان غير مشجع».

وواصل :«أعتقد أن اللاعب ينتظر فرصة الانضمام لمنتخب فرنسا، ولكن نحن فتحنا له الباب».

المصرى اليوم

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