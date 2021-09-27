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هاني العجيزي: طارق حامد «بيضرب بس».. وكان أقل اللاعبين فنيًا في سموحة

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هاني العجيزي: طارق حامد «بيضرب بس».. وكان أقل اللاعبين فنيًا في سموحة هاني العجيزي: طارق حامد «بيضرب بس».. وكان أقل اللاعبين فنيًا في سموحة

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أكد هاني العجيزي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لم يتوقع أن يصل طارق حامد، لاعب خط وسط نادي ، إلى هذا المستوى الذي يُقدمه حاليًا مع النادي الأبيض.

وقال هاني العجيزي، في تصريحات تلفزيونية: «لم أتوقع إطلاقًا أن يصل طارق حامد، إلى المستوى الذي يقدمه حاليًا مع الزمالك، لأن طارق، عندما كان يلعب معي في سموحة منذ 7 سنوات، كان أقل اللاعبين فنيًا ويعتمد على الضرب فقط».

وأضاف: «كل لاعبي خط الهجوم في سموحة، في ذلك الوقت كانوا لاعبين (كورة)، حيث كان يتواجد معي أحمد حمودي والراحل علاء على، وطارق حامد، كان بيضرب بس»، مضيفًا: «أكثر شيء يُميز طارق حامد، أنه لديه إصرار كبير جدًا، فهو كان يحرص دامئًا على عمل بعض التدريبات الاضافية عقب نهاية المران الرئيسي».

وأوضح: «طارق، كانت (كورته) وحشة جدًا، ولكنه حاليًا تطور بشكل كبير وأصبح من أحسن اللاعبين في افريقيا وهذا يحسب له».

المصرى اليوم

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