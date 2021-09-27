هاني العجيزي: طارق حامد «بيضرب بس».. وكان أقل اللاعبين فنيًا في سموحة

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أكد هاني العجيزي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لم يتوقع أن يصل طارق حامد، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى هذا المستوى الذي يُقدمه حاليًا مع النادي الأبيض.

وقال هاني العجيزي، في تصريحات تلفزيونية: «لم أتوقع إطلاقًا أن يصل طارق حامد، إلى المستوى الذي يقدمه حاليًا مع الزمالك، لأن طارق، عندما كان يلعب معي في سموحة منذ 7 سنوات، كان أقل اللاعبين فنيًا ويعتمد على الضرب فقط».

وأضاف: «كل لاعبي خط الهجوم في سموحة، في ذلك الوقت كانوا لاعبين (كورة)، حيث كان يتواجد معي أحمد حمودي والراحل علاء على، وطارق حامد، كان بيضرب بس»، مضيفًا: «أكثر شيء يُميز طارق حامد، أنه لديه إصرار كبير جدًا، فهو كان يحرص دامئًا على عمل بعض التدريبات الاضافية عقب نهاية المران الرئيسي».

وأوضح: «طارق، كانت (كورته) وحشة جدًا، ولكنه حاليًا تطور بشكل كبير وأصبح من أحسن اللاعبين في افريقيا وهذا يحسب له».