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«والله الموضوع كان معاكسة بس».. معتمد جمال يكشف تفاصيل أزمة عبدالرحمن مجدي في الأولمبياد

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«والله الموضوع كان معاكسة بس».. معتمد جمال يكشف تفاصيل أزمة عبدالرحمن مجدي في الأولمبياد «والله الموضوع كان معاكسة بس».. معتمد جمال يكشف تفاصيل أزمة عبدالرحمن مجدي في الأولمبياد

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كشف معتمد جمال، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأولمبي، عن تفاصيل أزمة عبدالرحمن مجدي، جناح النادي الإسماعيلي، خلال مشاركته مع في أولمبياد طوكيو.

وقال معتمد جمال، في تصريحات تلفزيونية: «واقعة عبدالرحمن مجدي، حدثت يوم مباراة الأرجنتين، والبعثة كانت في فندق الإقامة، شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، طلب الذهاب إلى ملعب المباراة سريعًا، وهذا أمر جديد عليه، وكان هناك علامات القلق والتوتر على وجهه».

وأضاف: «شوقي غريب، أثناء ذهابنا إلى ملعب المباراة، اعترف لي بوجود مشكلة، ولكنه لم يكشف لي عن التفاصيل، عقب المباراة ذهبت إلى الفندق، قولت (في جريمة)، في اليابان، هناك احترام زيادة، مجرد المعاكسة أو الكلام، أصبح لفظي».

وأضاف: «والله العظيم عبدالرحمن مجدي، لم يتحرش بالفتاه، الأمر كله لا يعدو كونه (معاكسة)، ولكن الموضوع كبر لأن الثقافة مختلفة، والفتاة اتهمته أنه يتحرش بها»، مضيفًا :«طريقة اعتذار عبدالرحمن مجدي، بإعطائها مبلغ من المال، لم تكن مقبولة (الموضوع اتفهم بشكل خاطئ)، وتصاعدت القضية، وتم إيقاف اللاعب».

وتابع :«كنت مع قرار اتحاد الكرة بإعلان العقوبة ووقف اللاعب، وكان يجب أن يكون هناك عقاب».

المصرى اليوم

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