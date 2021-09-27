هاني العجيزي: «كنت زملكاوي جدًا.. ووجدت التقدير والاحترافية في الأهلي»

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أكد هاني العجيزي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه شعر بتقدير كبير من جانب النادي الأهلي خلال لعبه في صفوف الفريق الأحمر، أكثر من نادي الزمالك.

وقال هاني العجيزي، في تصريحات تلفزيونية: «اتربيت في نادي الزمالك، لكني شعرت بتقدير واحترافية أكبر في الأهلي».

وأضاف: «كنت زملكاوي جدًا، وأنا لاعب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لكن اختلف الأمر بعد انتقالي للأهلي لما شعرت به من تقدير أكبر هناك»، مشيرًا :«شعرت بصدمة كبيرة بعد الاستغناء عني بشكل مفاجئ من نادي الزمالك دون أي سابق إنذار، كان يجب أن يتم ابلاغي قبلها بفترة».

وتابع: «الزمالك طلب التعاقد معي مرة أخرى بعد الاستغناء عني بفترة لكني رفضت، ووالدي أيضا رفض تماما رغم أنه عاشق للنادي الأبيض».