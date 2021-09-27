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هاني العجيزي: «كنت زملكاوي جدًا.. ووجدت التقدير والاحترافية في الأهلي»

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هاني العجيزي: «كنت زملكاوي جدًا.. ووجدت التقدير والاحترافية في الأهلي» هاني العجيزي: «كنت زملكاوي جدًا.. ووجدت التقدير والاحترافية في الأهلي»

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أكد هاني العجيزي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه شعر بتقدير كبير من جانب النادي الأهلي خلال لعبه في صفوف الفريق الأحمر، أكثر من نادي .

وقال هاني العجيزي، في تصريحات تلفزيونية: «اتربيت في نادي الزمالك، لكني شعرت بتقدير واحترافية أكبر في الأهلي».

وأضاف: «كنت زملكاوي جدًا، وأنا لاعب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لكن اختلف الأمر بعد انتقالي للأهلي لما شعرت به من تقدير أكبر هناك»، مشيرًا :«شعرت بصدمة كبيرة بعد الاستغناء عني بشكل مفاجئ من نادي الزمالك دون أي سابق إنذار، كان يجب أن يتم ابلاغي قبلها بفترة».

وتابع: «الزمالك طلب التعاقد معي مرة أخرى بعد الاستغناء عني بفترة لكني رفضت، ووالدي أيضا رفض تماما رغم أنه عاشق للنادي الأبيض».

المصرى اليوم

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