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مدرب منافس الأهلي في إفريقيا: سنبذل قصارى جهدنا أمام بطل القارة

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مدرب منافس الأهلي في إفريقيا: سنبذل قصارى جهدنا أمام بطل القارة مدرب منافس الأهلي في إفريقيا: سنبذل قصارى جهدنا أمام بطل القارة

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قال زاكورا إبراهيم، المدير الفني لفريق جيندارميري ناشيونال بطل النيجر منافس الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إنه سيبذل والفريق كل ما بوسعهم لتقديم أفضل شيء أمام الأحمر.

وأضاف زاكورا، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه سيخوض مباراتين قبل مباراة الأهلي، يستعد من خلالهم للمباراة المرتقبة، خاصة وأن المنافس ليس سهلًا ولا بد من الاستعداد الجيد له.

واستكمل تصريحاته، أنه ليس سهلًا مواجهة الأهلي، إلا أنه سيستعد جيدًا لهذه المنافسة التي تعد لها طابع خاص كونها أمام بطل إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يعرف موسيماني جيدًا، وسيخوض المباراة باعتبارها 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا لكي يعرف يخوضها جيدًا دون خوف.

المصرى اليوم

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