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«محمد صلاح نفسه ميعملهاش».. معوض ينتقد تصرف مصطفى محمد في مباراة الجابون

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«محمد صلاح نفسه ميعملهاش».. معوض ينتقد تصرف مصطفى محمد في مباراة الجابون «محمد صلاح نفسه ميعملهاش».. معوض ينتقد تصرف مصطفى محمد في مباراة الجابون

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قال سيد معوض، مدرب منتخب السابق، إنه كان لديه معلومة من قبل سفر الأولمبي إلى طوكيو، بأن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، اقترب من الرحيل في ظل بحث اتحاد الكرة وقتها عن «البديل».

وأضاف معوض، في تصريحات تليفزيونية، أن طارق حامد لاعب ، من أكثر اللاعبين الذين يكن لهم الاحترام لما شاهده منه من ردود أفعال، موضحًا أن شهادته بشأن ما حدث من مصطفى محمد في مباراة مصر والجابون، ليس لها علاقة بالأهلي والزمالك.

وتابع مدرب المنتخب السابق، أنه شاهد تلفظ مصطفى محمد بلفظ خارج وبصقه عقب مباراة الجابون، بالمطار خلال عودة المنتخب إلى القاهرة، مضيفًا: «لما شوفت الفيديو اتضايقت جدًا لأن رد فعل مصطفى محمد كان صعب وغير مقبول».

واستكمل تصريحاته: «مصطفى لم يبلغ جهاز المنتخب بأنه سيتأخر عن الانضمام للمعسكر، والجهاز الفني تفاجئ بخضوعه لفحص طبي بفرنسا، ووصل اللاعب يوم مباراة فريقه الأولى، ثم تدرب في اليوم التالي، وكان جهاز المنتخب بإمكانه أن يظهر اللاعب أمام الجميع «أبولهب» خاصة وأنه تأخر في الانضمام منتخب بلده».

واستطرد سيد معوض: «جاملنا مصطفى محمد بعدم استبعاده من المعسكر بعد تأخره، ولا نعلم سبب ما فعله من خروج عن النص، والكرة منافسة لذلك ليس منطقيًا أن يكون رد فعل اللاعب بهذا الشكل اعتراضًا على عدم مشاركته أساسيًا، وعلى النقيض تمامًا عاش كوكا ظروف مصطفى محمد ولم يشارك من الأساس لكنه لم يعترض».

واختتم تصريحاته: «محمد صلاح ممكن يعمل كده كونه واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم، وعلى الرغم من ذلك يتمتع بحالة كبيرة من الالتزام والجدية بمعسكرات المنتخب، على عكس مصطفى محمد الذي توهم بأنه تخطى مرحلة الجلوس على مقاعد البدلاء».

المصرى اليوم

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