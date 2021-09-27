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مصرع طفلة الملاهي .. تحرك عاجل من نيابة أول المنتزه

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مصرع طفلة الملاهي .. تحرك عاجل من نيابة أول المنتزه مصرع طفلة الملاهي .. تحرك عاجل من نيابة أول المنتزه

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طلبت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث حول حادث مصرع طفلة، 12 سنة، متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح وكسور مختلفة، إثر سقوطها من لعبة «الإعصار» بملاهي كائنة في منطقة الرأس السوداء، وذلك عقب دقائق من استقلالها، بعد أن قصدتها للتنزه رفقة أسرتها.

وأمرت النيابة، بضبط وإحضار المسؤول عن الملاهي، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسئولي الحي؛ لسؤالهم عن ملف تراخيص الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات لتحديد وسائل الأمان، مع التصريح بدفن جثة الضحية، عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبوعمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا حول سقوط طفله من لعبة ملاهي عقب تشغيلها بدقائق، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وفارقت الحياة فور وصولها.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية، وسؤال أسرتها، أن الطفلة كانت برفقتهم في نزهة، وطلبت استقلال اللعبة وعقب تشغيلها بعده دقائق، فوجئوا بسقوطها من على مسافة 10 أمتار، وارتطمت في أجزاء من اللعبة، فنقلوها إلى المستشفى، ولفظت أنفسها الأخيرة بداخلها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود العيان؛ لبيان ملابسات الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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