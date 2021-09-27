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مواطن يحتفي باليوم الوطني الـ91 من أعلى برج إيفل بباريس

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مواطن يحتفي باليوم الوطني الـ91 من أعلى برج إيفل بباريس مواطن يحتفي باليوم الوطني الـ91 من أعلى برج إيفل بباريس
دعا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها وأن يديم التقدُّم والازدهار

مواطن يحتفي باليوم الوطني الـ91 من أعلى برج إيفل بباريس

احتفى مواطن سعودي باليوم الوطني الـ91 للمملكة من خلال رفع العَلَم السعودي أمام وأعلى برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفصيلاً، رفع المواطن سعود العبيدي، مدير الصندوق الخيري لدعم برنامج المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عَلَم المملكة والشعارات الوطنية من أعلى برج "إيفل" أثناء وجوده بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وقد فعل "العبيدي" ذلك ليشارك المواطنين فرحة الاحتفال باليوم الوطني، وإظهار ولائه ومحبته ودعواته وهو خارج الوطن، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم الله التقدم والازدهار.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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