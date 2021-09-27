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قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إن خطوة تواجده بجهاز المنتخب الوطني بعد الأهلي، كانت شرف كبير للغاية، كونهما أكبر مكانين يشهدان حالة من الضغط حصل من خلالهما على ثقة وخبرات كبيرة.

وأضاف معوض، خلال لقاء تلفزيوني، أنه ليس حزينًا على رحيله عن المنتخب، ولم يتعرض لصدمة الإقالة من المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري كان على «المحك» والمشهد من البداية كان يؤكد عدم استمراره.

وتابع مدرب المنتخب السابق «أحمد مجاهد رغم احترامي الكبير له إلا أنه عندما تم سؤاله عن المصري أم الأجنبي أكد تفضيله للأجنبي، وهو ما يؤكد أن جهازنا كان سيرحل في أقرب فرصة، فضلًا عن أن جهازنا كان يعاني من مشكلة إعلامية وليس مقبولًا على المستوى الإعلامي، بالإضافة إلى أن العلاقة بالجمهور لم تكن على ما يرام».