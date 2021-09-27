أخبار عاجلة

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة -
الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء -
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد -
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها) -
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد -
صحة حماس: 6 وفيات و511 إصابة بكورونا في قطاع غزة -
شوبير: «كيروش هيتحاسب على كل حاجة بعد مباراتي ليبيا» -
نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

معوض يكشف سبب رحيل جهاز : «مجاهد كان ناوي وعلاقتنا بالجمهور مش حلوة»

Print
معوض يكشف سبب رحيل جهاز المنتخب: «مجاهد كان ناوي وعلاقتنا بالجمهور مش حلوة» معوض يكشف سبب رحيل جهاز : «مجاهد كان ناوي وعلاقتنا بالجمهور مش حلوة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال سيد معوض، مدرب منتخب السابق، إن خطوة تواجده بجهاز الوطني بعد الأهلي، كانت شرف كبير للغاية، كونهما أكبر مكانين يشهدان حالة من الضغط حصل من خلالهما على ثقة وخبرات كبيرة.

وأضاف معوض، خلال لقاء تلفزيوني، أنه ليس حزينًا على رحيله عن المنتخب، ولم يتعرض لصدمة الإقالة من المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري كان على «المحك» والمشهد من البداية كان يؤكد عدم استمراره.

وتابع مدرب المنتخب السابق «أحمد مجاهد رغم احترامي الكبير له إلا أنه عندما تم سؤاله عن المصري أم الأجنبي أكد تفضيله للأجنبي، وهو ما يؤكد أن جهازنا كان سيرحل في أقرب فرصة، فضلًا عن أن جهازنا كان يعاني من مشكلة إعلامية وليس مقبولًا على المستوى الإعلامي، بالإضافة إلى أن العلاقة بالجمهور لم تكن على ما يرام».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع