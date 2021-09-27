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محمد بسام يتحدث عن انضمامه للمنتخب ويكشف وجهته المقبلة

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محمد بسام يتحدث عن انضمامه للمنتخب ويكشف وجهته المقبلة محمد بسام يتحدث عن انضمامه للمنتخب ويكشف وجهته المقبلة

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أعرب محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادته البالغة، بانضمامه لمعسكر الوطني الأول لمباراة ليبيريا الودية، التي ستقام الخمبيس المقبل، استعدادا لمواجهتي ليبيا، في تصفيات قطر 2020.

وقال محمد بسام، في تصريحات تلفزيونية :«مباراة السوبر كانت دافع قوي لي، لأن أكون متواجدًا في معسكر المنتخب»، مضيفًأ :«أسعى للحصول على فرصة بالمشاركة مع المنتخب بشكل أساسي في الفترة المقبلة».

وعن حقيقة وجود مفاوضات من جانب ناديي الأهلي والزمالك:«لا توجد أي مفاوضات مع الناديين في الوقت الحالي»، مضيفًا :«بنسبة كبيرة لن أرحل عن صفوف طلائع الجيش في الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف :«إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة عبدالحميد بسيوني، تمسكوا باستمراري مع الفريق في الموسم المقبل، وأنا احترمت وجهة نظرهم، سوف أبحث عن خوض تجربة جديدة في الموسم بعد المقبل».

المصرى اليوم

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