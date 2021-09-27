«العامة لسيدات الأعمال» تبحث التعاون مع «تنمية المشروعات»

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بحث وفد عضوات اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة دكتورة دينا ياقوت، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التابع لمجلس الوزراء، سبل التعاون المشترك بين الجهاز واللجنة العامة فى مجال ريادة الأعمال ودعم سيدات الأعمال والفعاليات المقترحة الفترة القادمة على مستوى المحافظات، والتنسيق بين المكاتب واللجان.

وقالت ياقوت، فى بيان، أمس: تم استعراض حزمة الخدمات التى يقدمها الجهاز، وأبرزها استخراج رخصة الأعمال وتيسير المحاسبة الضريبية والتعريف بنشاط وخدمات الجهاز لتشجيع صاحبات الأعمال على البدء فى مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة وإدراجها داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، كما تم استعراض الخدمات المالية ومقدميها والخدمات غير المالية من خدمات التدريب والتسويق، بالإضافة إلى التيسيرات المقدمة لقطاع الأعمال وتنشيط الإنتاج من أجل التصدير والشراكة بين الجهاز والاتحاد.

وأضافت ياقوت أن التعاون المرتقب بين الجهاز ولجنة سيدات الأعمال يأتى فى إطار دعم الدولة مشروعات المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصاديا وخلق حياة كريمة للأسر المنتجة ما يسهم فى دعم واستقرار الأسر، وتم الاتفاق على مشاركة اللجنة ورائدات الأعمال الأعضاء فى كافة الفعاليات.