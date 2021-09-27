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محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من وينضم إلى الدوري القطري

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محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من وينضم إلى الدوري القطري

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قال محمد صلاح مدرب الأسبق أن المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأبيض في طريقه للرحيل للدوري القطري عقب نهاية عقده.

وأشار صلاح خلال تصريحاتا متلفزة إلى أنه لا يجد مانع في مسألة وضع شرط جزائي قيمته ٥٠٠ ألف دولار في عقد بن شرقي الجديد لأنه بالفعل سيرحل مجانا عقب نهاية عقده مع الفريق.

وأكد أن اختيار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مبشرة لانه منح الفرصة لبعض اللاعبين أصحاب المهارة الفردية.

وأوضح صلاح أن الوطني بحاجة لبعض المواهب وهو ما تم بالفعل مع انضمام ابراهيم عادل لاعب بيراميدز ومهند لاشين وأحمد سمير ثنائى الطلائع.

المصرى اليوم

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