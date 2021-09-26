«صحة النواب»: التراخيص الطبية والصيدلة وغش الدواء على أجندة اللجنة في دور الانعقاد الجديد

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قالت النائبة الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لديها أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثانى الذي سوف يبدأ في الثانى من شهر أكتوبر المقبل ،وفقاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني يوم الثاني من أكتوبر.

وأضافت «سرور» في تصريحات لها اليوم الأحد أن لجنة الصحة بمجلس النواب بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، ووضعها على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى وتتضمن هذه التشريعات، قانون التراخيص الطبية، قانون المسئولية الطبية، تعديل قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، وقانون التمريض، وقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وقانون الجهاز القومى لتنظيم الصحة، وقانون مزاولة العلاج الطبيعى، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وتابعت: «سوف يكون دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب أكثر نشاطا للسادة النواب وبذل المزيد من الجهد لينعكس ذلك بالإيجاب على المواطنين والشارع المصرى».