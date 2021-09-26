استشاري: مريض السمنة يتناول كافة أنواع الطعام حال إجراء تحويل المسار

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ل الدكتور أحمد السبكي، استشاري أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تستطيع تحديد وزن المريض بشكل كبير، خاصة وأن معظم الطعام الذي يتناوله المريض لا يمتص بعد إجراء التحويل، وفي حال حدوث زيادة في الوزن بعد عدة سنوات، فمن الممكن خفض الوزن بدرجة بسيطة من التحكم، بدون إجراء أي عملية جديدة.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن عملية تكميم المعدة أو حزام المعدة في حال حدوث أي مشكلة بها يتم تحويلها إلى تحويل مسار، خاصة وأنها تقوم بإزالة المشكلة، وتقوم بعلاج السكر بشكل كامل.

ولفت إلى أن مريض السمنة من الممكن أن يتناول كافة أنواع الطعام حال إجراء تحويل المسار، وفي نفس الوقت ينخفض وزنه، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الأدوات الحديثة في حالات إعادة جراحات السمنة، لمنع حدوث أي مضاعفات.