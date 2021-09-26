أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19 -
"المدفع": انتهاء "شاهين" الثلاثاء والأمطار تتمركز على عمان والربع الخالي -
تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية -
أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار -
اختتام "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بمؤسسة الملك خالد -
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري: مريض السمنة يتناول كافة أنواع الطعام حال إجراء تحويل المسار

Print
استشاري: مريض السمنة يتناول كافة أنواع الطعام حال إجراء تحويل المسار استشاري: مريض السمنة يتناول كافة أنواع الطعام حال إجراء تحويل المسار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ل الدكتور أحمد السبكي، استشاري أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تستطيع تحديد وزن المريض بشكل كبير، خاصة وأن معظم الطعام الذي يتناوله المريض لا يمتص بعد إجراء التحويل، وفي حال حدوث زيادة في الوزن بعد عدة سنوات، فمن الممكن خفض الوزن بدرجة بسيطة من التحكم، بدون إجراء أي عملية جديدة.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن عملية تكميم المعدة أو حزام المعدة في حال حدوث أي مشكلة بها يتم تحويلها إلى تحويل مسار، خاصة وأنها تقوم بإزالة المشكلة، وتقوم بعلاج السكر بشكل كامل.

ولفت إلى أن مريض السمنة من الممكن أن يتناول كافة أنواع الطعام حال إجراء تحويل المسار، وفي نفس الوقت ينخفض وزنه، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الأدوات الحديثة في حالات إعادة جراحات السمنة، لمنع حدوث أي مضاعفات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة

إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة

الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء

الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها)

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها)