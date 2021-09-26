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السفير السعودي: أنا عايش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها

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السفير السعودي: أنا عايش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها السيسي السفير السعودي: أنا عايش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها

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قال السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية في ، إن العلاقات بين مصر والسعودية تزداد قوة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح والشعب المصري ومؤسسات الدولة على تهنئته للمملكة باليوم الوطني.

وأضاف النقلي، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الممكلة أرجأت الإحتفال بالعيد القومي بسبب جائحة كورونا.

وتابع: «أقمنا الإحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية في السفارة وسط إجراءات احترازية وسعدنا بكل من شرفنا لمشاركتنا بالاحتفال»، مضيفا أن آخر لقاء بين الرئيس السيسي وولى العهد الأمير محمد بن سلمان تميز بالود والاحترام فهما يسعيان لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير السعودي أن العلاقات في عهد الملك سلمان والرئيس السيسي شهدت تعزيز التعاون في جميع المجالات، لافتا إلى أن موقف السعودية واضح وداعم لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وأشار إلى أن السعودية تؤكد ضرورة الوصول لاتفاق ملزم وقانوني في الأزمة، وتدعم موقف مصر والسودان.

واستكمل: «زرت العاصمة الإدارية أكثر من مرة، ورأيت حجم الإنجازات التي تتم فيها، وزرت الساحل الشمالي ومدينة العلمين، ورأيت الإعجاز الذي يحدث هناك وأنا عايش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي»، مؤكدا أن محاور الطرق الجديدة في مصر إنجاز يساهم في تقليل الزمن والمسافات وتساهم في سهولة عملية نقل البضائع.

المصرى اليوم

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