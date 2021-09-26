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«نبيع ولا نشترى».. تعرف على فى وعالميا مساء اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

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«نبيع ولا نشترى».. تعرف على سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 «نبيع ولا نشترى».. تعرف على فى وعالميا مساء اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

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يترقب سعر الذهب، مساء اليوم الأحد، 26 سبتمبر 2021، عودة البورصة مع بداية التداول صباح الاثنين، بعد حالة الاستقرار يومى السبت والأحد، وتتأثر أسعار الذهب في ، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة والتى شهدت حالة من الصعود والهبوط خلال الاسبوع الماضى، وانتهت بهبوط كبير قبل الاغلاق، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 769 جنيها للجرام .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 880 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 769 إلى 771 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 659 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6152 إلى 6186 جنيها.

وتوقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير لشؤون صناعة الذهب، إستمرار تراجع الذهب خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن الذهب انخفض في البورصات العالمية بمعدل 50 دولارًا عالميًا و50 جنيهًا محليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن سعر الذهب من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة للراغبين في الاستثمار قصير الأجل.

وقال «على الراغب في الاستثمار قصير الأجل يستطيع البيع خلال الفترة الحالية ثم معاودة الشراء في الفترة التي تشهد الأسعار فيها انخفاضًا، مؤكدًا أن الذهب من أفضل العوائد الاستثمارية ويتسم بارتفاع سعره مستقبلًا بعد النزول الأخير».

واصلت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، الاستقرارعلى الأسعار التي تحققت مساء الجمعة ولكنها تترقب عودة البورصة صباح الاثنين لتحديد اتجاه الذهب، مع بداية الاسبوع، خاصة بعدما سجلت أسعار الذهب هبوطا مساء الجمعة، للاسبوع الثالث على التوالى .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 773.03 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،750.87 $ .

استقرار عند الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

هبوط للأسبوع الثالث.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

تراجع بعد الارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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