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موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

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موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

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قرر فريق جيندارميري ناشونال بطل النيجر خوض لقاء النادي الأهلي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي قد وضع موعد مبدئي لمواجهات الذهاب أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر المقبل تاركًا لصاحب الأرض اختيار الموعد المناسب وإخطار المنافس به والكاف من أجل اعتماده.

ومن المقرر أن تحدد إدارة النادي الأهلي موعد لقاء الإياب على أن يقام أحد أيام 22 و23 و24، من نفس الشهر.

ويبدأ الأهلي من الغد الاستعداد لمواجهة جيندارميري بعد الحصول على راحة من التدريبات اليوم، عقب الفوز على إنبي بهدف دون رد، في دور الـ16 من كأس .

ويدخل النادي الأهلي منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال افريقيا وعينه على التتويج باللقب الثالث على التوالي تحت القيادة الفنية للمدرب بيتسو موسيماني.

المصرى اليوم

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