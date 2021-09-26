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إطلاق اسم القمص المصري أنجيلوس سعد على إحدى أكبر حدائق مدينة ميسيساجا الكندية

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إطلاق اسم القمص المصري أنجيلوس سعد على إحدى أكبر حدائق مدينة ميسيساجا الكندية إطلاق اسم القمص المصري أنجيلوس سعد على إحدى أكبر حدائق مدينة ميسيساجا الكندية

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بدعوة من عمدة مدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى بكندا «بوني كرومبي»، بحضور عدد من أعضاء البرلمان الكندى وممثلين عن حكومة مقاطعة أونتاريو، والقنصل العام بمونتريال «حسام محرم» وآباء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وممثلين عن الجالية، شارك السفير «أحمد أبوزيد» سفير لدى كندا يوم الأحد ٢٦ سبتمبر في الاحتفالية التي أقامها مجلس المدينة لتكريم للقمص «أنجيلوس سعد» راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية «العذراء والأنبا اثناسيوس»، بإطلاق اسمه على متنزه fallingbrook الشهير بالمدينة.

ألقى أبوزيد كلمة خلال الاحتفال، أكد فيها أن التكريم للقمص المصرى، يأتي تقديراً لدوره الفعال في خدمة شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجتمع الكندي على مدار قرابة الـ 40 عاماً، لافتاً إلى أن الأب أنجيلوس سعد يُعد نموذجاً للعطاء ولخدمة أبناء الجالية، ومثالاً مشرفاً على قدرة المصريين في المهجر على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة والمشاركة بفاعلية في الأنشطة التنموية بها، لاسيما الجالية المصرية في كندا التي استطاعت على مدار عقود أن تثرى الثقافة والمجتمع الكندي بإسهامات متنوعة.

وأضاف السفير المصرى، بأنه من دواعى الفخر لكل مصرى، أن يسمع كلمات الإشادة من مجلس مدينة ميسيساجا وعمدتها، بإسهامات الجالية المصرية في إعمار المدينة على مدار عقود طويلة، وما قامت الجالية المصرية بإمداده من أطباء ومهندسين وصيادلة واساتذة جامعات، أسهموا في تنمية ونهضة دولة كندا بأكملها وليس فقط منطقة تورونتو وضواحيه

يذكر أن الأب أنجيلوس سعد بدأ خدمته ككاهن بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة في كندا، حيث أسس العديد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية وصناديق الطعام، بالإضافة إلى تأسيسه لمتحف الحضارة الفرعونية في مدينة ميسيساجا.

المصرى اليوم

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