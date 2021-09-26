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حزب الله اللبناني يعلن وصول ثاني سفينة محملة بالوقود الإيراني إلى مرفأ بانياس السوري

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حزب الله اللبناني يعلن وصول ثاني سفينة محملة بالوقود الإيراني إلى مرفأ بانياس السوري حزب الله اللبناني يعلن وصول ثاني سفينة محملة بالوقود الإيراني إلى مرفأ بانياس السوري

جي بي سي نيوز :- قال تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله اللبناني، في قناته على تليغرام، في وقت مبكر اليوم الجمعة، إن الحزب أعلن وصول ثاني سفينة محملة بالمازوت من إيران إلى ميناء بانياس بسوريا مساء أمس.

ويقول الحزب -المتحالف مع إيران- إن شحنات الوقود ستخفف أزمة طاحنة في مجال الطاقة بلبنان، ومن جانبه قال رئيس وزراء البلاد نجيب ميقاتي إن هذه الشحنات تمثل انتهاكا لسيادة البلاد.

وتخضع سوريا وإيران لعقوبات أميركية، ويرى معارضون لخطوة حزب الله، إدخال وقود إيراني إلى البلاد، أن ذلك من شأنه أن يخلف أزمة جديدة ويعرض لبنان إلى عقوبات دولية.

وسبق أن وصلت الشحنة الأولى من إيران إلى مرفأ بانياس السوري قبل أيام، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقتها إن الحزب اختار بانياس لتفريغ حمولة الباخرة الإيرانية تفاديا لإحراج اللبنانية.

وأكد نصر الله أن الهدف ليس التجارة ولا الربح ولا المنافسة مع الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، بل المساعدة في تخفيف معاناة الناس، معلنا رغبته في تزويد مرافق ومؤسسات عدة -بينها المستشفيات الحكومية ودور رعاية العجزة والأيتام والصليب الأحمر- بحاجاتها من المازوت لمدة شهر "هبة مجانية" في حال رغبت في ذلك.

وبشأن نوعية حمولة السفينة، أوضح نصر الله أن الباخرة الأولى حملت مادة المازوت، وكذلك الباخرة الثانية، في حين ستخصص الثالثة حمولتها لمادة البنزين.

ويعتزم حزب الله أن يبيع المازوت لعدد من المؤسسات الخاصة -بينها المستشفيات والأفران وأصحاب مولدات الكهرباء- بـ "أقل من سعر الكلفة" وبالليرة (العملة المحلية) وفق ما قال نصر الله الذي أعلن أن "نسبة معينة من سعر الكلفة سنتحمله نحن ونعتبره هدية وهبة ومساندة للشعب اللبناني من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله".

وعلى خلفية إدخال المازوت الإيراني إلى لبنان، قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في وقت سابق إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان" وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على تويتر.

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن ميقاتي قوله -في مقابلة مع "سي إن إن" (CNN) الأميركية- "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان".

لكن ميقاتي أضاف "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

جي بي سي نيوز

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