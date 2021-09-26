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وصول جهاز أشعة مقطعية متطور إلى مستشفي قوص المركزي

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وصول جهاز أشعة مقطعية متطور إلى مستشفي قوص المركزي وصول جهاز أشعة مقطعية متطور إلى مستشفي قوص المركزي

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، وصول جهاز أشعة مقطعية عالي القدرة إلى مستشفى قوص المركزي لينضم إلى سلسلة الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تم دعم مستشفيات المحافظة بها، موضحا أن الجهاز يقدر بـ 3 ملايين جنيه ويعمل بقوة 16 مقطع عالي القدرة مضيفا أن الجهاز يساهم في علاج مرضي كورونا بعمل أشعة مقطعية على الصدر وباقي الجسم بكفاءة عالية.

وصول جهاز أشعة مقطعية متطور بمستشفي قوص المركزي

من جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس مدير مستشفي قوص المركزي، أنه يجري حاليا العمل على تركيب الجهاز والتدريب عليه وتشغيله إستعدادا لبدء العمل به خدمة للأهالي بمركز قوص وجميع المحافظة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بقنا بالشكر والتقدير لوزيرة الصحة والسكان على دعمها المتواصل لمستشفيات المحافظة وحرصها الدائم على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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