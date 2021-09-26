انطلاق فعاليات المسرح المتنقل بقرية أبيوها في المنيا

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بمحافظة المنيا من فرع ثقافة المنيا، التى أقيمت يومي ٢٥، ٢٦سبتمبر الجاري، بقصر ثقافة أبوقرقاص بقرية «أبيوها» بمدرسة الشهيد رجب صلاح عبدالنبى، وذلك حرصا على تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعى الثقافى والفنى في ربوع المحافظة، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

تضمن برنامج المسرح العديد من الفقرات والورش الفنية منها ورشة لتعليم الرسم والتلوين لأبناء القرية من تدريب الفنان أسامة طه، ورشة بالخيوط والتدريب على عمل مفارش نول مع المدربتان حنان عبدالتواب، وحنان مخلوف، اكتشاف مواهب من أبناء القرية، إلى جانب معرض للكتاب تضمن مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة، بجانب الفقرات الفنية والثقافية المتنوعة ومنها أمسية شعرية قدمها نخبة من شعراء ابوقرقاص، جابر الزهيري ومصطفى ابوالعلا وأشرف امين، الفنان أسامه طه وأدار الأمسية الشاعر أسامة ابو النجا رئيس نادى الأدب المركزى، كما شهدت الفعاليات تقديم مواهب فنية من القرية منهم الموهبة لوجين عرفه موهبة في إلقاء الشعر، بالإضافة لعرض سينما لفيلم «عاشوا بيننا»، وعرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية وقدموا مجموعة من التابلوهات غنائية راقصة تحاكى التراث الشعبى من تدريب الفنان سيد تونى.