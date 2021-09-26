«صفع أمي على وجهها».. زوجة في دعوى نفقة: «طليقي ما بيصرفش علي ولاده»

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أقامت ربة منزل دعوى نفقة ضد طليقها، مهندس، قالت فيها إنه يمتنع عن الإنفاق على طفليه منذ أكثر من 10 شهور ويتهرب من دفع نفقاتهما الشهرية، ويتحجج كل شهر بحجة غير سابقتها حتى تراكمت النفقات وأصبحت غير قادرة على الإنفاق على صغيريها.

لم تتضمن الدعوى تفاصيل مثيرة أدت إلى الطلاق غير الخلافات الزوجية المتعارف عليها، إلا أن ما ورد بشأن الخلاف بين الزوج وحماته هو ما دعا للدهشة في تلك الدعوى.

وقالت مقيمة الدعوى إن طليقها كان يكره والدتها «حماته» منذ اليوم الأول لزواجهما، وكان دائما ما يتهمها بالسماح لوالدتها بالتدخل في كل تفاصيل حياتهما، إلى أن حدث الخلاف الأكبر بينهما عندما كانت والدتها متواجدة أثناء مشادة كلامية بين الزوجين، وعندما تدخلت وانفعلت على الزوج صفعها الأخير على وجهها وسبها وشتمها أمام ابنتها، لتقوم أم الزوجة بتحرير محضر ضرب ضده وتحصل على حكم بإدانته وتغريمه على واقعة ضربها.

وأضافت الدعوى أن هذا الخلاف كان كفيلاً بإنهاء حياتهما وإتمام الطلاق دون اللجوء للمحكمة، ولكنه وبعد امتناعه عن دفع نفقات طفليه، اضطرت الزوجة إلى إقامة دعواها للمطالبة بنفقات صغيريها وإلزامه بتحملها وفقا لحكم القانون.