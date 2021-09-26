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كاف يخطر بموعد لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني

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كاف يخطر الزمالك بموعد لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني كاف يخطر بموعد لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني

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كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ليوم 16 أكتوبر المقبل موعدا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في أحد يومي 22 أو 23 من شهر أكتوبر المقبل.

ويختتم غدا الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

المصرى اليوم

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