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كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ليوم 16 أكتوبر المقبل موعدا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 22 أو 23 من شهر أكتوبر المقبل.

ويختتم غدا الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب الدفاع الجوي.