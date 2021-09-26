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رئيس «الاستئناف»: شيكابالا اقتحم البوابة المغلقة وسب مسئولي الجبلاية

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رئيس «الاستئناف»: شيكابالا اقتحم البوابة المغلقة وسب مسئولي الجبلاية رئيس «الاستئناف»: شيكابالا اقتحم البوابة المغلقة وسب مسئولي الجبلاية

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قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، إن اللجنة مختصة دراسة تظلمات الاعبين الذين وقع عليهم عقوبات من إحدى اللجان الرياضية، متابعًا ننظر الجزاء الموقع على اللاعب ولا نوقع جزاءات.

واضاف المستشار عادل الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن لجنة الاستئناف اجتمعت لنظر في استئناف تضرر نادي من العقوبة التي وقعت على اللاعب محمود شيكابالا.

وتابع أنه تم بحث كل الملفات والأوراق المقدمة من نادي الزمالك مع التزام لجنة الاستئناف بكافة الإدلة المادية وليس الأدلة التي تحتمل البُطلان، موضحًا أن الأدلة المادية في تلك العقوبة كانت تقرير حكم المبارة الذي أدار المباراة دون آي اعتراض من الفرقين.

وأكمل أن هناك تقرير مادي أخر من مراقب المباراة وهو معين من قبل اتحاد الكرة ولا يعترض عليه أحد، قائلًا: «تقرير الحكم ومراقب المباراة أثبت اقتحام شيكابالا البوابة المغلقة وسب مسئولي اتحاد الكرة».

المصرى اليوم

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