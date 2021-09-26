روچينا عن رقصها مع راغب علامة: أشرف زكي متفهم جدًا

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قالت الفنانة روچينا إن زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، زوج متفهم ويعي طبيعة عملها وشهرتهما.

وتابعت خلال لقاء لها ببرنامج «et بالعربي» :«الانتقادات معملتليش أي مشكلة مع اشرف زكي ..وهو كمان متفهم جدا جدا ..وبيحب راغب علامة».

وعن انتقادات متابعيها قالت روجينا: «أنا لما بلاقي جمهوري بيكتب كده بحسه بيغير على«.

وأوضحت :«صعدت على المسرح كواحدة من فانز ومعجبي راغب علامة مش كروچينا أنا بحب راغب علامة ومن معجباته وهو نزل لي من على المسرح في الأول».

كانت الفنانة روچينا قد تعرضت لانتقادات كبيرة بعد انتشار ڤيديو راقص لها مع الفنان راغب علامة خلال رقصها معه على أحد أغانيه في حفله الأخير بمصر حيث ارتدت فستانا قصيرا أبيض اللون.

وتحدثت روچينا عن مسلسلها الأخير وتقديمها شخصيتين خلاله كما تحدثت عن لازمة«ياعمري» التي قدمتها مع شخصية«فدوى» في مسلسل «البرنس» أمام أحمد زاهر ومحمد رمضان في رمضان قبل الماضي.