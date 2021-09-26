إزالة 19 حالة تعدٍ بحي جنوب مدينة أسوان بمساحة 33 ألف متر

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار حملات الإزالة بمختلف المدن والمراكز ضمن الموجة الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأيضاً مخالفات البناء، مشيراً إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع مديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 19 حالة تعدى بنطاق حي جنوب، بإجمالي مساحة 32 ألف و600 م2، منهم إزالة حالة فورية كانت أثناء الشروع في البناء وقد تم تحويل صاحب المخالفة للنيابة العسكرية.

ووجّه اللواء أشرف عطية مسئولي الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ردع جميع المتعدين على أراضي الدولة والقائمين بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة وذلك حفاظًا على حق الشعب وحماية لأرض الوطن.