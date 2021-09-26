أخبار عاجلة

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية -
موعد مواجهة الزمالك أمام توسكر في كينيا -
كلوب: ظهور صلاح بهذا الشكل لا يصدق.. يمتلك سلاحًا جديدًا -
هوكي الميدان بالزمالك يستعد لخوض دورة الإسماعيلية الودية -
وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة 19 حالة تعدٍ بحي جنوب مدينة أسوان بمساحة 33 ألف متر

Print
إزالة 19 حالة تعدٍ بحي جنوب مدينة أسوان بمساحة 33 ألف متر إزالة 19 حالة تعدٍ بحي جنوب مدينة أسوان بمساحة 33 ألف متر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار حملات الإزالة بمختلف المدن والمراكز ضمن الموجة الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأيضاً مخالفات البناء، مشيراً إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع مديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 19 حالة تعدى بنطاق حي جنوب، بإجمالي مساحة 32 ألف و600 م2، منهم إزالة حالة فورية كانت أثناء الشروع في البناء وقد تم تحويل صاحب المخالفة للنيابة العسكرية.

ووجّه اللواء أشرف عطية مسئولي الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ردع جميع المتعدين على أراضي الدولة والقائمين بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة وذلك حفاظًا على حق الشعب وحماية لأرض الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد بطلان انتخابات الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد بطلان انتخابات الزمالك

مستشار الرئيس: السيسي يتابع شخصيا حصول أعضاء المنظومة التعليمية على اللقاح

مستشار الرئيس: السيسي يتابع شخصيا حصول أعضاء المنظومة التعليمية على اللقاح

وزير العدل: الرئيس السيسي أكد عدم التدخل في شؤون القضاء

وزير العدل: الرئيس السيسي أكد عدم التدخل في شؤون القضاء

«العدل»: التاريخ سيشهد بدعم الرئيس السيسي للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل

«العدل»: التاريخ سيشهد بدعم الرئيس السيسي للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل