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نسبة الإنجاز 99%.. وزير السياحة يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة «المتحف الكبير»

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نسبة الإنجاز 99%.. وزير السياحة يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة «المتحف الكبير» نسبة الإنجاز 99%.. وزير السياحة يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة «المتحف الكبير»

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ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء الأحد، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

شهد الاجتماع قيام أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، باستعراض القوائم المالية والحساب الختامي لهيئة المتحف للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

ثم قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بإحاطة المجلس آخر تطورات تقدم الأعمال الهندسية لمبنى المتحف ومبنى مركب خوفو، مشيرا إلى أن إجمالي نسبة الإنجاز وصلت إلى 99%.

كما أطلع الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، المجلس على الموقف التنفيذي للعرض المتحفي لقاعات المتحف، مؤكدا على الانتهاء كليا من جميع الأعمال الأثرية بالدرج العظيم حيث تم تثبيت الآثار المعروضه به بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع وتثبيت القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آموت داخل 75 فاترينة من إجمالي 107 فاترينات خاصة بمقتنيات الملك الشاب، منوها إلى أنه جاري تثبيت فتارين وقواعد تثبيت الآثار بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف، حيث تم الانتهاء من نقل وترميم وصيانة 55804 قطع أثرية بالمتحف.

وخلال الاجتماع، وجه العناني الشكر للقائمين على مشروع نقل مركب خوفو الأولي لمقرها الدائم بالمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس إدارة هئية المتحف اليوم هو الأول بعد الانتهاء من عملية النقل، ومؤكدا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف.

المصرى اليوم

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