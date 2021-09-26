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معالجة 440 ألف متر من طرقات عسير

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معالجة 440 ألف متر من طرقات عسير معالجة 440 ألف متر من طرقات عسير
تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمّنت الأعمال معالجة أكثر من 440.096 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال الـ60 يوماً الماضية، ومعالجة 163.654 ألف متر مربع من حفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة، وفق خطة شاملة لتحسين الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ9666 عمود إنارة وفانوس، وإصلاح 129 ألف متر مربع من الأرصفة المتهالكة، وإزالة وتحسين 15.451 من الحواجز الخرسانية، إضافة إلى رفع 240.886 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة ما يتجاوز 22.265 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1302 مركبة تالفة، ومعالجة 6.396 حاوية نفايات.


الوطن السعودية

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