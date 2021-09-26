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الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في بطائرة مفخّخة

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الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في بطائرة مفخّخة
أكدت أن ذلك يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين

الإمارات تدين محاولة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها صفا واحدا ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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