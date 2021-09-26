كريم عفيفي يستعد لفيلمه الجديد «مطرح مطروح»

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يستعد الفنان كريم عفيفي لفيلمه الجديد مطرح مطروح الذي يلعب بطولته الفنان محمود حميدة، من إخراج وائل إحسان وتأليف محمد عز.

يعيش كريم عفيفي حالة من النشاط السينمائي حيث ينتظر عرض فيلم «تماسيح النيل»، وتدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

كما ينتظر كريم عفيفي فيلم «المحكمة» ويقوم في هذه الفترة بتصوير أحداث فيلم «زومبي».