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يختتم معسكر برج العرب غدًا الإثنين

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الزمالك يختتم معسكر برج العرب غدًا الإثنين يختتم معسكر برج العرب غدًا الإثنين

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غدا الإثنين معسكره المغلق ببرج العرب، حيث يخوض الفريق تدريبه في العاشرة والنصف صباح الغد على ملعب فندق الإقامة، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، وبعدها يغادر الفريق فندق الإقامة عائدا إلى القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بتدريب واحد فقط غدا بدلا من التدريب على فترتين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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