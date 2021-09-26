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قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن هناك عددًا من البنوك المركزية الأفريقية تعمل على إنشاء معاهد مصرفية مماثلة للمعهد المصرفي المصري، وهذه البنوك تتواصل مع البنك المركزي المصري، لكي تستفيد من التجربة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم يد العون للبنوك المركزية الأفريقية.

وتابع «نصير»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المعهد المصرفي عمل من خلال التعليم عن بعد على إتاحة التدريب في ظل أزمة كورونا، وقام بزيادة التدريب على الخدمات البنكية الأون لاين، في ظل التوسع في هذه الخدمات بعد انتشار الجائحة.

وتابع أن المعهد أغلق مقرات المعهد 12/3/2020، وفي يوم 1/4/2020 كان جميع العاملين في المعهد المصرفي يعملون من المنزل، وكانت كل خدمات المعهد متاحة أون لاين، مشيرًا إلى أنه استطاع التحول لأون لاين بسبب إعداد المعهد منصة إلكترونية، ولكن لم تكن فعالة بسبب عدم الإقبال.