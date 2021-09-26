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ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟

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ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟ ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟

جى بي سي نيوز :- نفّذ الجيش اللبناني عملية إعادة انتشار في عدد من المناطق اللبنانية، بحسب ما جاء في تغريدة للجيش اللبناني، وذلك “للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين”.

وأضاف الجيش “تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن”.

 

وكانت أنباء ذكرت أن الجيش سحب عناصره من مداخل الضاحية الجنوبية وفكّك الحواجز القواطع الإسمنتية بشكل مفاجىء بسبب خلاف مع حزب الله.

ولم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات ومدى ارتباطها بدخول صهاريج المازوت الإيرانية إلى مناطق نفوذ حزب الله.

المصدر : القدس العربي 

جي بي سي نيوز

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