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تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا جديدة في الاردن

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تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا جديدة في الاردن تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا جديدة في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 16 وفاة و438 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10669 وفاة و 818796 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 2.64 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12295 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 52 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 44 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 484 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 23 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 883 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 795832 حالة.

كما أشار إلى إجراء 16587 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 9932178 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3668113، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3235830.

جي بي سي نيوز

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