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خطر السائبة

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خطر السائبة خطر السائبة
تشكل مجاميع الإبل السائبة خطرا كبيرا، يهدد القادمين إلى نجران والمغادرين منها من جهة الشرق، وبالتحديد من مدخل مركز الحصينية، الذي يعد المدخل الرئيسي للمنطقة للقادمين من طريق «الرياض - السليل»، الذى يشهد قدوم ومغادرة آلاف السيارات.

ويشتكي الكثير من عدم وجود حواجز أو سياجات مانعة لعبور تلك الإبل الطريق الرئيسي من الجانبين، مطالبين في الوقت نفسه بتشديد الرقابة، ومد السياجات على طول الطريق، إلى ما قبل وبعد «الحصينية»، حيث إن مجاميع الإبل، التي تعد بالمئات، تسلك وتقطع الطريق بكل سهولة، وتسبب قلقا لقائدي السيارات، لما قد تسببه من مميتة.


الوطن السعودية

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