أخبار عاجلة

وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
موسكو: إزالة عقبات تسجيل لقاحنا بمنظمة الصحة -
طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة -
وسط ارتفاع حالات الاصابة ب كورونا.. «الداخلية»:ضبط 9361 مواطنا لعدم ارتداء كمامة -
طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد -
الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني -
جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب -
إقامة كوبرى زجاجي أمام المرسى الأثرى لمعبد الأقصر (صور) -
الأهلي يواجه وداد بوفاريك الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة -
شوبير: من حق أجايى شكوى الأهلي في «فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

دعم قبلي للشرعية في جبهات المعارك

Print
دعم قبلي للشرعية في جبهات المعارك دعم قبلي للشرعية في جبهات المعارك
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية (القبائل) يواصلون القتال في كل الجبهات القتالية، بروح معنوية عالية، مضيفا أن المعارك في مختلف الجبهات متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، والتي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وهو ما دفع أعداد كبيرة من الحوثيين للهروب، إضافة إلى غياب الثقة وانعدامها فيما بينهم.

عمليات الجيش

ذكر العميد مجلي أن «المعارك الهجومية والدفاعية والتقدمات النوعية والمكاسب على الأرض تتم في مختلف الجبهات القتالية المشتعلة ليلاً ونهارا»، وأن الجيش نفذ عمليات إغارة وهجمات مضادة وكمائن محكمة، تم من خلالها القضاء على التسللات للميليشيات الحوثية، ونتج عنها مصرع عشرات القتلى والجرحى، وكذلك العشرات من المقبوض عليهم، وهم ينفذون العمليات العدائية بأطراف محافظة «مأرب». ولفت العميد مجلي إلى أن الجيش والمقاومة في جبهة العبدية، جنوب مأرب، نفذوا هجومات عكسية، كان لها الأثر الكبير في إيقاف عمليات العدو، وتكبيده خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيرا إلى أن جثث الميليشيا ما زالت متناثرة في المناطق التي دارت فيها العمليات القتالية.

جبهات القتال

أوضح العميد مجلي أن جبهة صرواح، غرب مأرب، لم تتوقف فيها العمليات العسكرية، والتي شن فيها الجيش هجوما مباغتا على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران، لافتا إلى أن الهجوم كبد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى. كما دمرت مدفعية الجيش آليات ومعدات قتالية لهم.

كما حققت قوات الجيش ورجال القبائل انتصارات أيضا في جبهات ماس والمشجح والكسارة والجدعان (غربا) ومراد وحريب، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

تكتيك عسكري

وفي محور بيحان بمحافظة شبوة، ذكر العميد مجلي أن الجيش نفذ الهجمات المتتالية بكفاءة عالية وباستخدام تكتيكات عسكرية وأسلحة نوعية ضد عناصر ميليشيات الحوثي.

وأفاد: «تمكنت قواتنا من دحر الميليشيات الإرهابية ، واستعادت مناطق واسعة ومواقع مهمة في مديرية عسيلان».

وأكد أن طيران التحالف استهدف عددا من مواقع وتحصينات العدو، ودمر 5 عربات قتالية و7 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، لافتا إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت 3 عربات قتالية و3 مدرعات و10 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية.

ولم تتوقف العمليات في جبهات الجوف، التي تنوعت ما بين الدفاعية والهجومية والإغارات والكمائن المتواصلة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات الجدافر والقعيف وقناو والخنجر.

وفي محافظة تعز، أشار العميد مجلي إلى أن قوات الجيش الوطني صدت عددا من التسللات والهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية في الجبهتين الغربية والشمالية الغربية للمدينة.

صد العدوان الحوثي من خلال:

العمليات الدفاعية والهجومية

الإغارات والكمائن المتواصلة

استهداف مواقع وتحصينات العدو

استخدام الأسلحة النوعية


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | رصد حراري للأدوية في 14 منفذا سعوديا

عاجل | رصد حراري للأدوية في 14 منفذا سعوديا

عاجل | 6 جولات للبحث عن مفقود العمارية

عاجل | 6 جولات للبحث عن مفقود العمارية

جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء

جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء

مبادرة مجتمعية لأمانة الباحة

مبادرة مجتمعية لأمانة الباحة