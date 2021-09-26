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الاتحاد السكندري يفوز على بلطيم بخماسية

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الاتحاد السكندري يفوز على بلطيم بخماسية الاتحاد السكندري يفوز على بلطيم بخماسية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق بلطيم، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي بمنطقة سموحة.

أحرز اهداف الاتحاد السكندري كل من الغاني بنجامين بواتنج، هدفين، وهدف لكل من البوركيني سعيدو سيمبوريه، محمد مجدي، خالد الغندور.

ويحرص حسام حسن، على إقامة عدد من المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع اللاعبين القدامى.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد عبدالسلام مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة.

المصرى اليوم

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