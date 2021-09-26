جائزة لأفضل بحث

★ ★ ★ ★ ★

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جائزة تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ«أفضل بحث علمي» يوثق جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين.

جاء ذلك ضمن فعاليات الرئاسة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، وتزامنا مع مخرجات الملتقى الذي أقامته بعنوان «جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما من التأسيس إلى الرؤية»، والذي استعرضت خلاله جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال العهود المتعاقبة لملوك المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.