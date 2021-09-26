مكة : القبض على مقيم دهس شخصا وسرق عدة مركبات

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأحد، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، لارتكابه عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبات ودهس مقيم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكرمة، في بيان صادر عنها، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفر عن ضبط المقيم، الذي ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبات نتج عن إحداها التسبب في دهس مقيم، نقل على إثر الحادث للمستشفى.

وفيما أصبحت حالة المقيم الذي تم دهسه من قبل الشخص المضبوط مستقرة، قال متحدث الشرطة، إنه تم إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.