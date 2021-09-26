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أستاذ كبد: 80% من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض

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أستاذ كبد: 80% من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا أستاذ كبد: 80% من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض

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قال شريف عباس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، إن حققت بصمة واضحة في المجال الصحي، عبر القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة علاج مرضى فيروس سي.

وأكد عباس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن صناعة الدواء بالنسبة لمصر استراتيجية أمن قومي، معلقا: «الدولة تبذل قصارى جهادها في الملف الصحي».

وتابع: «سرعة العدوى في الموجة الرابعة لكورونا 5 أضعاف، وبعض الأبحاث أثبتت أن الأطفال تنقل العدوى للكبار، بدرجة أقل من انتقالها بينهم»، مشيرا إلى أن 80% من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض .

وحول ما يتردد حول ظهور تشنجات على الأطفال، قال: «الأبحاث أثبتت أن 5% فقط من الأطفال الذين نقلوا إلى المستشفى بسبب كورونا ولديهم ارتفاع في درجات الحرارة يصابون بالتشنج، أو بعض الأطفال الذين يعانون من تشنج أو صرع»، معلقا: «لا داعي للقلق.. هذه الأعراض نادرة جدا ولا تستمر أكثر من يومين فقط، الأطفال أكثر أمانا من الكبار، بسبب ارتفاع كرات الدم اللمفاوية».

واختتم: «الخوف فقط على الأطفال المصابين بالسمنة أو السكر، أما بالنسبة لحالات الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة فلا خوف قلق بشأنهم».

المصرى اليوم

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