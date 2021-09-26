إزالة 43 حالة تعدٍ في دمياط

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استكملت محافظة دمياط حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الثامنة عشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٤٣ حالة تعدى بقريتى الشعراء والعنانية بمركز دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى وجسور النيل بمساحة ١٦٣١ م٢. وأضافت أنه تم إزالة ١٢٧ حالات تعدى منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٤٣٥١ م٢.

فى سياق متصل،، وجهت المحافظ بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفورى لأى حالات تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.