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هيدي كرم: مينفعش تحكي تفاصيل حياتك الزوجية لأصدقائك

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هيدي كرم: مينفعش تحكي تفاصيل حياتك الزوجية لأصدقائك هيدي كرم: مينفعش تحكي تفاصيل حياتك الزوجية لأصدقائك

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أكدت الفنانة هيدي كرم أنه لا يجب على الزوجة أن تحكي تفاصيل حياتها الزوجية لأصدقائها، والعكس صحيح، حيث لا يجوز أن تحكي الزوجة تفاصيل حياة صديقاتها الزوجية إلى زوجها.

وتابعت «كرم» خلال حلقة اليوم من برنامج «راجل و2ستات» الذي تقدمه مع الإعلامية شريهان أبوالحسن والفنان سامح حسين على قناة «ON»، اليوم الأحد، أن لديها نماذج لصديقات لا يسردن شيء عن حياتهن ولكنهن يحكين كل شيء يخص صديقاتهن إلى أزواجهن، وهذا شئ خاطئ، مشددةً في الوقت نفسه على أن الأزواج يشعرون بسعادة أكبر في الوقت الذي يكونون موجودين فيه مع أصدقائهم.

وأوضحت أن السبب يتعلق بطبيعة النشاطات التي يتم عملها مع الأصدقاء، ولكن الوقت مع الأزواج غالبًا ما يكون منصبًا على الشؤون المنزلية، وهذا لا يعني أن الزواج لا يجعل الإنسان سعيدًا ولكنه يشعر بسعادة خاصة مع الأصدقاء، وذلك بحسب دراسة حديثة.

وأشارت هيدي كرم أنه يجب تحريم وتقديس صداقات الطرف الآخر لأنه سيعود على العلاقة بين الطرفين بكل خير، خاصةً أن الصداقة أمر جيد ويكون فارقًا بالنسبة إلى الشخص.

«راجل و2ستات» برنامج اجتماعي يناقش العديد من الموضوعات التي تخص أفراد الأسرة العربية ويعرض من الأحد إلى الخميس على قناة ON«» الساعة 4.30 مساءً.

المصرى اليوم

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