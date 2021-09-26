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طلعت يوسف يطيح بثنائي الإسماعيلي

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طلعت يوسف يطيح بثنائي الإسماعيلي طلعت يوسف يطيح بثنائي الإسماعيلي

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قرر طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رحيل ثنائي الفريق لاعب خط الوسط محمد الضرف والمهاجم حازم مرسي، عن صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن طلعت يوسف، قرر الاستغناء عن خدمات محمد الضرف وحازم مرسي، في الفترة الجارية، لعدم قناعته بمستواهما الفني، وفشلهما في إثبات جدارتهما مع الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأبلغ المدير الفني للدراويش، الللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة، بعدم حاجته الفنية لخدمات الثنائي، في الموسم المقبل.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الإسماعيلي على رأسهم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف ولاعب خط الوسط نادر رمضان والظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي بالإضافة إلى انتهاء إعارة كل من حسين السيد ومصطفى الزناري، لاعبا طلائع الجيش ومحمد حسن، لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد العش وزياد طارق، لاعبا النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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