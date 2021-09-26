أرقام ديربي شمال لندن: ساكا وسميث يقودان آرسنال للإنتفاض في وجه توتنهام

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حقق أرسنال انتصارًا غاليًا في ديربي شمال لندن، عندما هزم ضيفه، توتنهام، بنتيجة 3-1، في مباراة ضمن الجولة السادسة من البريميرليج.

وأنهى الجانرز الشوط الأول متفوقين بنتيجة 3-0 بفضل أهداف إيميل سميث رو وبيير إيمريك أوباميانج وبوكايو ساكا.

وقلص توتنهام النتيجة في الشوط الثاني إلى فارق هدفين مع تسجيل الجناح الكوري هيونج-مين سون الهدف الوحيد للضيوف والذي جاء قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة.

الفوز رفع من رصيد أرسنال إلى 9 نقاط في المركز العاشر، في حين تراجع توتنهام للمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط ايضًا.

رجل المباراة:

حصل بوكايو ساكا على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد اداء كبير من الجناح الإنجليزي الشاب الذي سجل هدف وصنع هدف.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أوباميانج سجل 8 أهداف ضد توتنهام (4 أهداف مع دورتموند و4 أهداف مع أرسنال).. فقط ضد إينتراخت فرانكفورت (10) وهامبورج (9) سجل أكثر خلال مسيرته.

- أوباميانج سجل 50 هدفًا مع أرسنال على ملعب الإمارات في مختلف البطولات.

- أصبح بوكايو ساكا (20 عامًا و21 يومًا) أصغر مسجل في ديربي شمال لندن في البريميرليج منذ أن سجل نيكلاس بندتنر (19 عامًا 330 يومًا) في 22 ديسمبر 2007.

- ساكا هو أصغر لاعب من أرسنال يسجل ويصنع في مباراة بديربي شمال لندن في البريميرليج.

- هيونج-مين سون اشترك في تسجيل 5 أهداف خلال أخر 4 مباريات لعبها في البريميرليج ضد أرسنال (سجل 3 وصنع 2).

- توتنهام تلقى ثلاثة أهداف في 3 مباريات متتالية في البريميرليج للمرة الأولى منذ سبتمبر 2003.

- توتنهام هو ثاني فريق في عهد البريميرليج يفوز بأول 3 مباريات له في موسم من المسابقة ثم يخسر المباريات ال3 التالية، بعد إيفرتون في موسم 1993/1994، والذي انهى الموسم في المركز السابع عشر.

- أرسنال حقق اليوم الفوز رقم 600 في عهد البريميرليج.. ثالث فريق يحقق ذلك في عهد المسابقة خلف مانشستر يونايتد (691) وتشيلسي (601)