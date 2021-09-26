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«المركزي» يوافق على ترخيص خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على «المحمول»

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«المركزي» يوافق على ترخيص خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على «المحمول» «المركزي» يوافق على ترخيص خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على «المحمول»

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وافق البنك المركزي، الأحد، على منح تراخيص تقديم خدمة قبول «المدفوعات اللاتلامسية» على أجهزة الهاتف المحمول، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح ، وتنفيذا لاستراتيجية المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي.

وذكر البنك المركزي ، في بيان الأحد، أن هذه الخدمة الجديدة تمثل طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، حيث يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة، وهي تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهره ملحقة إضافية، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بيان المركزي أن التقنية الجديدة تقوم بتحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، ويقوم بربط التطبيق بحسابه البنكي، وبذلك يتم تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.

وأشار البيان إلى أن من أهم مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية على الأجهزة الذكية تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات البيع الإلكترونية التقليدية بالإضافة إلى انعدام تكلفة الصيانة التي كانت تتم لماكينات البيع، والتوسع في إدراج فئة صغار التجار وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.

المصرى اليوم

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