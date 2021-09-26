★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد نجم، الخبير الاقتصادي، تأثير أزمة جائحة كورونا على مؤشرات سوق العمل ومعدل البطالة، مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع أكثر من 2% في بداية الأزمة.

وتابع نجم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «ارتفاع معدل البطالة أمر طبيعي، لكن التحسن الذي حدث بانخفاضه خلال الفترة الأخيرة إلى 7.3% بمثابة إنجاز»، معلقا: «مفيش دولة قدرت تعمل التوازن بين استمرار مشروعات الجمهورية الجديدة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل مصر وهو ما انعكس إيجابيا على سوق العمل».

وأشار إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة شهد خلال الفترة الأخيرة، تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب، مشيدا بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق توازن اقتصادي خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن المشروعات القومية الجديدة مثل «الدلتا الجديدة» و«حياة كريمة»، ساهمت في توفير فرص عمل مستدامة وأخرى غير مباشرة، مشيرا إلى أن مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة ساهمت في توفير قاعدة بيانات أساسية لدى مؤسسات الدولة.

وأضاف: «القطاع الخاص له اليد العليا في سوق العمل المصرية، لذلك يمكن القول أن ظروف هذا القطاع أفضل نسبيا من عام 2011»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتحكم في نحو 80% من فرص العمل.