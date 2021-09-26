«عبوة ناسفة» كتاب كوميكس في هيئة الكتاب

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أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج على، كتاب كوميكس جديد بعنوان «عبوة ناسفة» عن حكاية الشهيد مصطفى عبيد كتبها هيثم عبدربه السيد، رسوم أحمد جعيصة، عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل. والتى تقدم توثيق لبطولات رجال الجيش والشرطة، وتخليد سير الشهداء.

عبوة ناسفة توثق بطولة الشهيد الرائد مصطفى عبيد الضابط بقطاع المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، والذى استشهد في يوم ٥ يناير ٢٠١٩ إثر انفجار عبوة ناسفة أعلى مسجد بجوار كنيسة أبوسيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر.

وقد كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم الشهيد مصطفى عبيد خلال الاحتفال بالذكرى الـ ٦٨ لعيد الشرطة، كما تمت ترقيته بعد استشهاده إلى رتبة مقدم.