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امهلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، المغربي اشرف بن شرقي، حتي منتصف أكتوبر الجاري، لتمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد بن شرقي، بنهاية الموسم الجاري، وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بن شرقي بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين جديدين.

وابدي، بن شرقي، استعداداه للتنازل عن الشرط الذي كان يرغب في اضافته بالعقد الجديد شريطه تقديره مالياً وحصوله على أربعة ملايين دولار في الموسمين الجديدين.

ويرغب مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في حسم ملف تجديد اللاعب، منتصف أكتوبر المقبل، وقبل الانشغال بالموسم الجديد، ولتفادي مع حدث مع التونسي فرجاني ساسي.