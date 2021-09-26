أخبار عاجلة

فرنسا.. نحو 3 آلاف من رجال الكنيسة متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال -
«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

يمهل بن شرقي حتى منتصف أكتوبر لتمديد عقده

Print
الزمالك يمهل بن شرقي حتى منتصف أكتوبر لتمديد عقده يمهل بن شرقي حتى منتصف أكتوبر لتمديد عقده

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

امهلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب، المغربي اشرف بن شرقي، حتي منتصف أكتوبر الجاري، لتمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد بن شرقي، بنهاية الموسم الجاري، وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بن شرقي بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين جديدين.

وابدي، بن شرقي، استعداداه للتنازل عن الشرط الذي كان يرغب في اضافته بالعقد الجديد شريطه تقديره مالياً وحصوله على أربعة ملايين دولار في الموسمين الجديدين.

ويرغب مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في حسم ملف تجديد اللاعب، منتصف أكتوبر المقبل، وقبل الانشغال بالموسم الجديد، ولتفادي مع حدث مع التونسي فرجاني ساسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد

طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد

الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني

الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

محمد فاروق: بن شرقي رفض الاجتماع بمسؤولي الزمالك قبل رحلة المغرب

محمد فاروق: بن شرقي رفض الاجتماع بمسؤولي الزمالك قبل رحلة المغرب